У мережі з’явилися офіційні зображення смартфонів OnePlus 7T і OnePlus 7T Pro в сірому і синьому кольорах.

За кілька годин по презентації в мережі з’явилися фото смартфонів OnePlus.

Характеристика OnePlus 7T:

OnePlus 7T отримає основну камеру в круглому блоці.

Фронтальна камера у OnePlus 7T знаходиться в каплевидному вирізі екрану.

OnePlus 7T отримав екран Fluid AMOLED з діагоналлю 6,55 дюйма роздільною здатністю 2400 х 1080 з вбудованим дактилоскопічним датчиком, однокристальну систему Snapdragon 855 Plus, 8 ГБ оперативної і 128/256 ГБ флеш-пам’яті.

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Основна камера отримала датчики роздільною здатністю 48, 16 і 2 Мп. Ємність акумулятора склала 3800 мАч, підтримується швидка зарядка WARP Charge, яка працює на 20% швидше, ніж в OnePlus 7 Pro.







Швидка зарядка і камера 48 Мп: характеристика і ціни OnePlus / 2 фотографии

Характеристика OnePlus 7T Pro:

У OnePlus 7T Pro модулі камери будуть розташовуватися вертикально, а фронтальна камера буде висувна.

OnePlus 7T Pro отримав екран Fluid AMOLED з діагоналлю 6,65 дюйма роздільною здатністю 3100 х 1440 пікселів з вбудованим дактилоскопічним датчиком, підтримкою розширеного динамічного діапазону HDR10+ і частоти оновлення 90 Гц, однокристальну систему Snapdragon 855 Plus, 8 ГБ оперативної і 256 ГБ флеш-пам’яті.

В основній камері використовуються датчики дозволом 48, 16 і 8 Мп, але при цьому зум буде 3-кратним. Фронтальна камера має роздільну здатність 16 Мп.

Акумулятор характеризується ємністю 4085 мАч і підтримкою 30-ватної зарядки.











Швидка зарядка і камера 48 Мп: характеристика і ціни OnePlus / 3 фотографии

Ціни OnePlus 7T і OnePlus 7T Pro:

Точна вартість смартфонів поки невідома, але є інформація, що OnePlus 7T стане найдешевшим смартфоном з дисплеєм 90 Гц.

До слова, презентація OnePlus 7T і OnePlus 7T Pro пройде 26 вересня.

Нагадаємо, 7 червня OnePlus представила оновлену прошивку OxygenOS 9.5.7 для смартфона OnePlus 7 Pro.

Джерело: Slashleaks