Факти ICTV підібрали рецепти фірмових коктейлів з горілкою, лікером, ромом і віскі.
Коктейлі на основі горілки
THE ULTIMATE COOLER
Інгредієнти:
- Горілка – 30-40 мл;
- Сироп із кавуна – 15 мл;
- Пюре з маракуї – 15 г;
- Журавлинний сік – доверху.
Приготування: Додайте горілку, сироп із кавуна і пюре з маракуї в коктейль-шейкер з льодом і струшуйте протягом 20 секунд. Процідіть у високу склянку з льодом і залийте журавлинним соком.
ILLUSION
Інгредієнти:
- Куантро – 140 мл;
- Малібу кокосовий ром – 30 мл;
- Мідорі Лікер – 30 мл;
- Горілка – 30 мл;
- Ананасовий сік – трохи сплеснути.
Приготування: Налийте всі спиртовмісні речовини в шейкер і долийте ананасовий сік.
PARADISE PUNCH
Інгредієнти:
- Горілка – 30-40 мл;
- Амаретто – 15 мл;
- Бурбон зі смаком персика – 15 мл;
- Гренадін – 2 краплі;
- Лікер Кордіан з лайма – 15 мл;
- Апельсиновий, ананасовий сік – навпіл.
- 1 ягода вишні в лікері
Приготування: Наповніть шейкер кубиками льоду. Додайте усі інгредієнти. Струсіть у шейкері та процідіть у хайбол, наповнений кубиками льоду. Прикрасьте ягодами вишні в лікері.
Коктейлі на основі рому
DIRTY BANANA
Інгредієнти:
- Банановий крем – 30 мл;
- Крім Ді Какао – 30 мл;
- Ромовий лікер – 30 мл;
- Морозиво – 2 ложки ванільного;
- Лід – 6 кубиків.
Келих для коктейлю: Пивний келих. Обсяг: 350-380 мл.
Приготування: Змішайте лід і морозиво в блендері до однорідного стану. Додайте лікери та продовжуйте змішування до однорідного стану. Якщо необхідно, додайте більше морозива для досягнення типової збитої молочної консистенції.
CLASSIC MOJITO
Інгредієнти:
- Білий кубинський ром – 40 мл;
- Сік лайма – 30 мл;
- 6 листочків м’яти;
- 2 чайні ложки тростинного цукру;
- Содова або газована вода.
Приготування: У келиху коллінз із цукром і соком лайма розім’яти мадлером листочки м’яти. Додати трохи содової і доверху наповнити келих крешем (колотим льодом). Додати ром і долити доверху содову. Акуратно перемішати коктейль барною ложкою, піднімаючи притиснуту м’яту догори. Досипати креш, прикрасити келих гілочкою м’яти і шматочком лайма.
STRAWBERRY DAIQUIRI
Інгредієнти:
- Білий ром – 50 мл;
- Цукровий сироп – 10 мл;
- Сік лайма – 20мл;
- Свіжа полуниця – 2-3 шт.
Приготування: У шейкері трохи розім’яти ягоди полуниці мадлером, додати декілька шматочків льоду й інші інгредієнти. Ретельно збити і відфільтрувати в коктейльну чарку. Прикрасити свіжою полуницею. Для підсилення смаку цукровий сироп можна замінити на полуничний.
Коктейлі на основі віскі
Whiskey Sour
Інгредієнти:
- Бурбон – 50 мл;
- Лимонний сік – 25 мл;
- Яєчний білок – 1 шт;
- Цукровий сироп – 20 мл;
- Лимонна цедра
Приготування: Влити у шейкер з льодом бурбон, додати білок, вичавити сік з лимона, закінчити цукровим сиропом. Збити. Потім видалити за допомогою стрейнера лід і знову збити.
Читайте: 3 причини пити алкоголь перед сексом
NUTTY IRISHMAN
Інгредієнти:
- Ірландський вершковий лікер – 30 мл;
- Бейліс – 30 мл;
- Віскі – 30-40 мл.
Приготування: Налийте віскі, бейліс і Frangelico в старомодний стакан і перемішайте. Чи додавати лід – вирішувати вам.
Penicillin
Інгредієнти:
- Віскі – 50 мл;
- Імбирний сироп – 15 мл;
- Лимон – 1 шт;
- Імбир – 10 г;
- Яєчний білок – 1 шт.
Приготування: З лимона попередньо зняти виток цедри для прикрашання. У шейкер влити віскі, сироп, вичавити сік цілого лимона, додати два шматочки імбиру і білок від одного яйця (попередньо відокремити від жовтка). Сильно збовтати все протягом п’яти секунд. Відкрити, додати в шейкер кубики льоду і збити ще раз. У келих для подачі покласти кілька кубиків льоду, через стрейнер процідити коктейль. Прикрасити цедрою лимона.
До слова, Факти ICTV запитали у дієтолога, як же все таки правильно пити алкоголь.