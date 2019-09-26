На вихідні в деяких українських регіонах пройдуть дощі, однак температура повітря підніметься.

В суботу, 28 вересня, у західних областях України очікуються опади. Повітря прогріється до 23° вдень та до 11° вночі.

В інших регіонах країни буде хмарна погода з проясненнями. Температура вдень 18°…22°, вночі 7°…13°.

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У Києві пройдуться дощі, вночі 7°-9°, а вдень 19°-21° вище нуля.

У неділю, 29 вересня, на заході України буде хмарна погода з проясненнями. Температура повітря прогріється до 23° вдень, 12° вночі.

У північних, східних та центральних областях пройдуть дощі. Вдень 18°…20°, а вночі 9°…11°.

На півдні також дощитиме, проте в Одеській області буде хмарно з проясненнями. Повітря прогріється до 24° вдень та до 15° вночі.

Раніше Факти ICTV писали, яка погода очікує українців восени, коли прийдуть перші похолодання і заморозки.