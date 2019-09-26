Воздвиження Хреста Господнього, яке у народі називають Здвиженням, православні українці щорічно відзначають 27 вересня. З ним пов’язано багато заборон та прикмет. Яких – читайте на Фактах ICTV.

На Воздвиження Чесного та Животворящого Хреста Господнього, 27 вересня, віряни поклоняються Хресту – символу відпущення гріхів.

У цей день треба старанно молитися про прощення гріхів, просити захисту від скверни, а також дотримуватися церковних та народних заборон.

Заборони на Воздвиження

27 вересня нових справ не починають, щоб потім у збитках не жити.

Не можна сваритися і думати про погане – щоб удача не відвернулася.

Заборонено вживати в їжу продукти тваринного походження.

Бажано не влаштовувати гучних застіль та бурхливих розваг.

У цей день ховаються в нори змії, вужі та ящірки, тому заборонялося в ліс ходити – щоб змія не затягла в свою яму.

Не рекомендується позичати гроші, щоб не зазнати збитків.

Заборонено працювати на землі, інакше на майбутній рік урожай не достигне.

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Прикмети на 27 вересня

Хто на Здвиження дотримується посту, отримає прощення семи гріхів, а ті, хто не дотримувався, навпаки – їх набудуть.

У будинках крейдою, сажею або вугіллям малюють хрести – як захист від нечистої сили.

У будинок беруть кішок – щоб щастя не переводилося.

На Здвиження потрібно від чистого серця давати милостиню, щоб в житті не було місця невдачам.

Заготовлена ​​в цей день на зиму капуста вийде дуже смачною.

За прикметами, 27 вересня закінчується бабине літо і тепла вже не буде.

і тепла вже не буде. У цей день дме північний вітер – літо наступного року буде теплим, якщо західний – холодним.

Якщо журавлі летять, не поспішаючи, досить високо та курликають, то осінь буде теплою. А ще, дивлячись на птахів, заведено загадувати бажання – неодмінно збудеться.

Факти ICTV зібрали всі церковні свята у вересні в православному календарі на перший місяць осені.