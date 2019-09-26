Існує декілька правил, як не стати жертвою шахраїв в інтернеті.

Фахівці Департаменту кіберполіції України розповіли, як уберегтися від інтернет-шахраїв.

Перше правило – завжди будьте пильними, особливо при участі в інтернет-акціях. Це підтверджує нещодавна фейкова акція від компанії Adidas. Людям надходили повідомлення “Аdidas роздає 3000 пар взуття”, а посилання вело на фішинговий сайт, який здатний викрасти особисту інформацію та паролі.

У Кіберполіцію навіть надходили заяви щодо дії шахраїв.

– Будьте пильними при участі в інтернет-акціях, особливо коли від вас вимагають у якості авторизації ввести реквізити банківських карток або персональні данні. Перевіряйте ресурс на надійність, – радять фахівці.

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А перевірити сумнівний сайт можна через сервіс Stop Fraud, який функціонує на базі Департаменту кіберполіції. Там у пошук для перевірки інформації потрібно ввести номер банківської картки імовірного шахрая, телефон або посилання на ресурс.

Друге правило – завжди читайте відгуки про продавця. І краще це робити на незалежних форумах, а не на сайті, де пропонують купити товар.

І третє, у разі несанкціонного списання коштів з банківського рахунку, негайно повідомляйте банк та правоохоронні органи.

До речі, раніше ми писали, як уберегти свою техніку від шахраїв у сервісних центрах.