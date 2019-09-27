У Google Play є чимало додатків для подорожей. Ми зібрали топ-10 сервісів, які варто завантажити перед поїздкою, щоб зробити подорож більш легкою і захоплюючою.

Додатки без яких не обійтися в подорожі:

Skyscanner

Сервіс містить одну з найбільших баз авіакомпаній і сайтів-посередників. Крім перельотів, через додаток можна шукати готелі та прокат машин.

Результати пошуку можна фільтрувати за перевізником, пересадками, тривалістю польоту, а також часом вильоту та прильоту.

Крім того, можна налаштувати оповіщення про ціни на обрані маршрути й дати, щоб не пропустити найвигідніший варіант.

Skyscanner в Google Play

GoEuro

Сервіс об’єднує всі можливі варіанти пересування Європою між містами та країнами – поїзди, автобуси й літаки.

Додаток дозволяє знайти найдешевші та найшвидші варіанти, а також найвигідніші за співвідношенням ціни, тривалості та часу відправлення.

Карта показує шлях прямування і тривалість подорожі на різних видах транспорту.

GoEuro в Google Play

Google Maps

Додаток пропонує всі звичні можливості служби Google, плюс додавання GPS, що робить неможливим загубитися у великому місті.

Щоб завантажувати карти в реальному часі, знадобиться з’єднання з інтернетом.

Крім того, можна використовувати функцію GPS, щоб стежити за своїм положенням на карті в міру вашого руху.

Google Maps дозволяє вибрати пункт призначення і спланувати найкоротший шлях до нього – з використанням громадського транспорту або пішки.

Google Maps в Google Play

Maps.Me

Швидкі детальні автономні карти всіх країн світу, що працюють без підключення до інтернету.

Додаток дозволяє задавати пошук в автономному режимі, а також знаходити потрібний об’єкт з усіх присутніх на мапі.

За допомогою Maps.Me можна додати будь-яке місце у список закладок, а також імпортувати маршрути з інших карт у додатку.

Крім того, сервіс дає можливість відправити пін будь-якого місця на карті за допомогою електронної пошти або СМС, а також використовувати режим автоматичного проходження.

Maps.Me в Google Play

TripAdvisor

Додаток дозволить запланувати і здійснити бездоганну подорож.

У базі сервісу мандрівник може знайти відгуки та думки про найдешевші авіаквитки, найкращі готелі, чудові ресторани та розваги по всьому світу.

Крім того, розширення TripAdvisor дозволяє додатку отримати більш точні відомості про ваше місцезнаходження та обрати найближчий розташований до вас об’єкт.

TripAdvisor в Google Play

Booking

Додаток дозволяє знайти приміщення для будь-якої подорожі, відпустки чи поїздки на вихідні.

Сервіс дає можливість підтвердити пропозиції у готелях і апартаментах одразу після бронювання, зареєструвати заїзд без роздруківок, а також офлайн-карти.

Пошук можна здійснювати за назвою готелю, місту чи пам’ятнику поблизу. А варіанти можна фільтрувати за ціною, оцікою за відгуками, наявністю Wi-Fi та іншими параметрами.

Booking в Google Play

Airbnb

Один із найзручніших сервісів для пошуку квартири для ночівлі як в останню хвилину, так і за півроку до поїздки.

Сервіс дозволяє легко знайти і велику квартиру на компанію, і бюджетну кімнатку на одного.

Крім того, Airbnb дає можливість заробляти: ви можете здати своє житло мандрівникам або проводити екскурсії містом.

Airbnb в Google Play

Foursquare

Додаток показує на карті всі найближчі заклади біля місця вашого розташування.

При цьому вказується коротка й докладна інформація про заклади, а також відгуки та рейтинги на основі оцінок інших відвідувачів.

Foursquare – ідеальний варіант для пошуку заклади для обіду в незнайомому місті.

А чекіни іноді дають бонуси – безкоштовні напої, страви-компліменти чи знижки.

Foursquare в Google Play

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Google Translate

Перекладач, який вміщається у смартфон. Особливо корисним у подорожах додаток став після того, як отримав оффлайн-версію.

Щоб уникнути труднощів перекладу в незнайомій країні, перед поїздкою можна скачати в телефон оффлайн-словники з Google Translate.

Зараз перекладач підтримує 103 мови, тоді як версія без доступу до інтернету може перекласти текст 53 мовами.

Google Translate в Google Play

До слова, Факти ICTV дізналися, скільки коштує зібратися у відпустку. Разом із сайтом Price.ua ми вивчили модні тенденції, а також порівняли ціни в популярних онлайн-магазинах.