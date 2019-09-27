27 вересня в Україні відзначають професійне свято українських працівників туристичних агентств, туроператорів і любителів подорожей.

День туризму був заснований Всесвітньою туристичною організацією для пропаганди туризму та розвитку міжнародних відносин у даній сфері.

У 1979 році на Генеральній асамблеї організації в Торремоліно було ухвалене рішення відзначати Міжнародний день туризму 27 вересня.

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День туризму в Україні відзначають з 1998 року.

Привітання з Днем туризму, щоб привітати туристів і всіх причетних, зібрали Факти ICTV.

З цим днем туристів я вітаю,

Щастя й радості бажаю.

Щоб походи ваші один за інший були кращі,

Щоб каша завжди смакувала й погода не вередувала.

***

В день туризму ми туристам

Від душі бажать повинні,

Щоб пеньок завжди був чистим

Хліб і сіль – на скатертині.

Щоб дорогу завжди знали,

І з собою компас мали.

Розбирались ви б в місцині,

Щоб не були ноги сині!

***

У руках гітара, за спиною рюкзак,

Вся обстановка дихає оптимізмом…

Ми не випадково починаємо так –

Ми нині відзначаємо День туризму!

Ви пашіть здоров’ям цілий рік!

Вам не страшні будь-які катаклізми!

І якщо ви не пішли ще в похід,

Дозвольте вас привітати з Днем туризму!

***

Всіх мандрівників свято,

Сьогодні ми відзначимо класно,

Нехай будуть всі дуже щасливі,

Ті, хто закоханий в відпочинок активний,

Туристи ті, хто любить гори,

Хто підкорює моря хвилі,

Хто любить пісні під багаття,

І вірить хто в свої мрії!

***

По горах та по лісах,

Нині тут, а завтра – там!

Всіх туристів вітаємо,

Збутися судилося мріям!

Спати в наметі чи в авто,

Вранці – підкорювати плато!

Ви об’їдете весь світ,

Жити вам яскраво – наш завіт!

До слова, раніше Факти ICTV публікували привітання з Днем туризму в картинках.