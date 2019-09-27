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Факти / Lifestyle

День туризму в Україні: привітання у картинках

В Україні 27 вересня відзначають професійне свято українських працівників туристичних агентств, туроператорів і любителів подорожей. З цієї нагоди Факти ICTV створили святкові листівки.

День туризма 2019

День туризму відзначають 27 вересня працівники туристичних агентств, туроператорів і любителі подорожей.

Свято було засновано Всесвітньою туристичною організацією для пропаганди туризму та розвитку міжнародних відносин у цій сфері.

Читайте: Календар свят на вересень 2019

У 1979 році на Генасамблеї ООН було ухвалено рішення відзначати Міжнародний день туризму 27 вересня, а в Україну це свято прийшло у 1998 році.

Факти ICTV створили оригінальні картинки з привітаннями з Днем туризму.

  • День туризму в Україні 2019
  • День туризму в Україні 2019
  • День туризму в Україні 2019
  • День туризму в Україні 2019
  • День туризму в Україні 2019
  • День туризму в Україні 2019
  • День туризму в Україні 2019
  • День туризму в Україні 2019
День туризму в Україні: привітання у картинках / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV  склали для вас календар державних свят на 2019 рік.

Фото: Unsplash

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