В Україні 27 вересня відзначають професійне свято українських працівників туристичних агентств, туроператорів і любителів подорожей. З цієї нагоди Факти ICTV створили святкові листівки.

День туризму відзначають 27 вересня працівники туристичних агентств, туроператорів і любителі подорожей.

Свято було засновано Всесвітньою туристичною організацією для пропаганди туризму та розвитку міжнародних відносин у цій сфері.

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У 1979 році на Генасамблеї ООН було ухвалено рішення відзначати Міжнародний день туризму 27 вересня, а в Україну це свято прийшло у 1998 році.

Факти ICTV створили оригінальні картинки з привітаннями з Днем туризму.



















День туризму в Україні: привітання у картинках / 5 фотографий

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