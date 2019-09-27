День вихователя щорічно відзначають 27 вересня. Листівки з Днем вихователя зібрали Факти ICTV.

День вихователя в Україні почали відзначати у 2012 році.

Ідея свята полягає у тому, щоб допомогти суспільству звернути більше уваги на дитячий садочок і на дошкільне виховання загалом.

Читайте: Неофіційні свята в Україні – календар на 2019 рік

У День вихователя маленькі вихованці та їхні батьки дякують працівникам дошкільної освіти і вітають їх.

Картинки з Днем вихователя зібрали також Факти ICTV, щоб ви могли висловити подяку людям, які щодня допомагають вашій дитині розвиватися і виховують її.



































День вихователя 2019 – привітання в картинках / 9 фотографий

До слова, за православним календарем, сьогодні відзначають Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього.