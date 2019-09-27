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Google – 21! Пошукова система випустила дудл з нагоди Дня народження

Google святкує свій 21 День народження. З цієї нагоди пошукова система випустила святковий дудл.

Google – 21! Пошукова система випустила дудл з нагоди Дня народження

Google був створений як навчальний проект студентів Стенфордського університету Ларрі Пейджа і Сергія Бріна.

У 1996 році вони працювали над пошуковою системою BackRub, а у 1998 році на її основі створили нову пошукову систему Google.

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Назва Google походить від навмисно перекрученого Сергієм Бріном слова Гугол (Googol), яке означає десять у сотому ступені.

Сама корпорація була заснована 2 вересня 1998 року, а домен Google.com зареєстрований 15 вересня 1997 року.

Пошукова система Google з 2000 року відзначає свій День народження 27 вересня.

До слова, раніше Google присвятив пасхалки, присвячені 25-річчю серіалу Друзі.

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