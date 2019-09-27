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Факти / Lifestyle

Гороскоп на сьогодні, 27 вересня

Яким буде 27 вересня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

гороскоп

Сьогодні краще відкласти ухвалення важливих рішень, а також старт великих проектів.

Крім того, небажано починати лікування хвороб.

Суперечки, які можуть виникнути протягом дня, краще вирішувати мирно, навіть якщо буде спокуса перейти на особистості.

У цей день можливий успіх в справах, які пов’язані з творчістю. Можна зайнятися будь-яким очищенням.

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Варто стежити за своїми витратами, оскільки є шанс витратити занадто багато.

Несприятливим сьогодні вважається брати або давати гроші в борг, стрижка волосся, надягання нового одягу і прикрас, початок поїздок і подорожей.

До слова, Факти ICTV публікували гороскоп на вересень 2019 року для всіх знаків зодіаку.

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