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iPhone 11 в Україні: коли старт продажів і скільки коштуватиме

11 жовтня в Україні стартують офіційні продажі iPhone 11.

iPhone 11 в украине

iPhone 11 в Україні офіційно почнуть продавати з 11 жовтня, а вартість його стартуватиме від 23 999 грн.

Попередні замовлення на iPhone 11 українські магазини почнуть приймати з 4 жовтня.

Читайте: iPhone  11 – чи варто купувати

Ціни на iPhone 11 в Україні

iPhone 11 – 23 999 грн

iPhone 11 Pro – 34 999 грн

iPhone 11 Pro Max -37 999 грн

Ціна iPad 10,2 в Україні складе від 10 999 грн

Apple Watch Series 5 40 мм – від 13 699 грн

Apple Watch Series 5 44 мм – від 14 699 грн

Ранее Факти ICTV писали про характеристики iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max.

Джерело: Asbris Україна

Фото: Dreamstime

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