11 жовтня в Україні стартують офіційні продажі iPhone 11.
iPhone 11 в Україні офіційно почнуть продавати з 11 жовтня, а вартість його стартуватиме від 23 999 грн.
Попередні замовлення на iPhone 11 українські магазини почнуть приймати з 4 жовтня.
Читайте: iPhone 11 – чи варто купувати
Ціни на iPhone 11 в Україні
iPhone 11 – 23 999 грн
iPhone 11 Pro – 34 999 грн
iPhone 11 Pro Max -37 999 грн
Ціна iPad 10,2 в Україні складе від 10 999 грн
Apple Watch Series 5 40 мм – від 13 699 грн
Apple Watch Series 5 44 мм – від 14 699 грн
Ранее Факти ICTV писали про характеристики iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max.
Джерело: Asbris Україна
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+