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Факти / Lifestyle

Куди поїхати відпочивати восени – топ-10 маршрутів

Для тих, хто не знає, куди поїхати восени у відпустку, Факти ICTV зібрали 10 ідей для поїздок.

Греція

Якщо вам не вдається відпочити влітку, можна впевнено брати відпустку восени. Такий варіант відпочинку має чимало переваг.

Наприклад, відпустка восени буде трохи “затишнішою” – у цей час на курортах менше людей.

Крім того, можна не мучитися від сильної спеки та ласувати сезонними фруктами й овочами.

Топ-10 місць для відпустки восени в Україні та за кордоном

Карпати. Осінь – найкраща пора для відпочинку в мальовничих Карпатах. Це ідеальне місце для того, щоб подихати чистим повітрям і вдосталь нагулятися на природі.

Цілий рік тут працюють підйомники, також можна взяти напрокат велосипеди та квадроцикли, покататися на конях і поплавати у прохолодних гірських річках.

Одне з популярних місць у Карпатах – озеро Синевир. Вода в ньому дуже чиста й прозора, але холодна.

На березі озера можна відпочити в оточенні неймовірних краєвидів.

Карпати

Фото: Pixabay

Кінбурнська коса. Курортний регіон на узбережжі Чорного моря популярний завдяки ізольованості від цивілізації та екологічній чистоті.

Тут сформувалася унікальна природна еко-зона. Можна як ніжитися в морі, так і поправити здоров’я у лікувальних грязях.

Відпочивати тут восени – суцільне задоволення: досі тепле море та палюче сонце.

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Одеса. Місто, в якому життя кипить і вдень, і вночі. Восени погода не така спекотна, а легкий вітерець після літа подобається багатьом.

Крім пляжного відпочинку тут можна урізноманітнити культурну програму. Наприклад, відвідати музеї, оперний театр, цирк, зоопарк, а також побачити підземелля.

Також можна стати свідком грандіозного й феєричного святкування дня міста, який Одеса відзначає 2 вересня.

Одеса

Фото: Pixabay

Італія. У вересні на північному узбережжі Італії температура повітря тримається у межах +33-34°, а води +24-25°.

У цей час добре в Ріміні, Сардинії, Сан-Ремо, а також Венеціанської Рив’єрі. Восени у Венеції можна відвідати знаменитий кінофестиваль.

У жовтні на півночі Італії досить прохолодно, тому краще зробити вибір на користь південного узбережжя або Сицилії. Вода тут прогрівається до +22-23°.

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Іспанія. Багатьом туристам осінь в Іспанії подобається більше, ніж літо. Температура повітря і моря знаходяться в ідеальній рівновазі.

У вересні температура повітря тримається на рівні +27°, а моря +23°.

У листопаді краще обрати тури в Барселону, Мадрид і Валенсію. Тут вже досить прохолодно (+17-20°), тому відвідувати архітектурні пам’ятники і музеї буде приємніше.

Барселона

Фото: Pixabay

Греція. У вересні-жовтні на узбережжі Греції не буває штормів, погода сприятлива для пляжного відпочинку.

Спека спадає, але море ще тепле. У вересні та жовтні вода прогрівається до +23°.

Крім того, в цей час легше їздити на екскурсії. Можна оглянути острова Родос, Крит, Корфу, Міконос, Санторіні.

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Балі. У жовтні є чимало приводів відпочити на Балі. Через незначну кількість туристів тут спокійно, а погода сприяє втіленню будь-якого сценарію відпочинку.

Варто також врахувати, що восени тут знижуються ціни, тому розваги та екскурсії стають доступнішими.

Жовтень ніби створений для безтурботного пляжного релаксу. Вода в океані прогрівається до +27°.

Кіпр. У вересні на Кіпрі панує повноцінне літо. З настанням рідкісних осінніх дощів Кіпр розквітає і виглядає значно привабливіше.

Крім того, осінь – пора дозрівання цитрусових, слив, абрикос, груш. Також можна поласувати папаєю, манго, виноградом, маслинами та інжиром.

Кіпр

Фото: Pixabay

Єгипет. До середини вересня у Єгипті спадає спека – температура повітря не перевищує +30°. Щоправда ціни на тури в Єгипет восени теж вищі.

У жовтні тут трохи прохолодніше, але сонце досі активне, тож можна обгоріти. Листопад – чудовий час відвідати екскурсії.

До середини листопада море досі тепле й вабить туристів.

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ОАЕ. Восени в ОАЕ особливо сприятливий відпочинок: сонце вже не обпалює, а море ще тепле.

Крім того, це чудова можливість подивитися визначні пам’ятки, не виснажуючи себе спекою.

Ущелини Хаджських гір, піщані пляжі, мінеральні джерела, нічне полювання на крабів, дайвінг – цікаве заняття для себе знайде кожен.

Факти ICTV також зібрали чотири найкращі країни для відпочинку українців.

Фото: Dreamstime, Pixabay

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