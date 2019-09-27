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Факти / Lifestyle

Привітання з Днем дошкільного працівника: найкращі листівки

27 вересня в Україні відзначається День дошкільного працівника. Факти ICTV підготували привітання, щоб ви змогли привітати знайомих вихователів.

Поздравление с Днем дошкольного работника

Привітання з Днем дошкільного працівника будуть дуже доречні для тих, у кого мама або бабуся працюють вихователями і ви хочете їх привітати не тільки словами.

Також листівки знадобляться батькам чиї діти ходять в садок і мають вихователя.

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Свято було засноване у 2012 році і відзначається щорічно в останню неділю вересня.

Факти ICTV підготували найкращі листівки з Днем дошкільного працівника.

Привітання з Днем дошкільного працівника: найкращі листівки / 6 фотографий

Раніше Факти ICTV публікували картинки до Дня вихователя.

Фото: Dreamstime

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