27 вересня в Україні відзначається День дошкільного працівника. Факти ICTV підготували привітання, щоб ви змогли привітати знайомих вихователів.
Привітання з Днем дошкільного працівника будуть дуже доречні для тих, у кого мама або бабуся працюють вихователями і ви хочете їх привітати не тільки словами.
Також листівки знадобляться батькам чиї діти ходять в садок і мають вихователя.
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Свято було засноване у 2012 році і відзначається щорічно в останню неділю вересня.
Факти ICTV підготували найкращі листівки з Днем дошкільного працівника.
Привітання з Днем дошкільного працівника: найкращі листівки / 6 фотографий
Раніше Факти ICTV публікували картинки до Дня вихователя.
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