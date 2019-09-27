PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Секс по дружбі: 5 золотих правил

5 правил відносин без зобов’язань. Як завести дружбу і секс, дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Секс на кухні

5 правил сексу по дружбі:

1. Пливіть за течією. Секс по дружбі не терпить обмежень. Не варто відносинах без зобов’язань встановлювати правил і рамок.

2. Не дозволяй свому життю обертатися навколо партнера. При таких відносинах ви цілком можете спілкуватися, фліртувати з протилежною статтю. Не підлаштовувайте свій звичний спосіб життя під друга по сексу.

3. Плануйте зустрічі. Такі відносини не повинні бути обмежені тільки заняттям любов’ю. Зустрічайтеся для походу в кіно або театр, вечеряйте в кафе. У вас з партнером повинні бути спільні інтереси. Намагайтеся заздалегідь визначити формат зустрічей, щоб відносини вам не набридли.

Читайте: 5 найнебезпечніших позицій в сексі

4. Переконайся, що зустрічі приносять задоволення. Секс по дружбі повинен приносити задоволення. Якщо ви відчуваєте, що вам або вашому партнерові зустрічі більше не приносять насолоду, то варто припинити спілкування в такому форматі.

5. Вам повинно бути легко в спілкуванні і круто в ліжку. Легкість – ось головне правило відносин. Якщо починаєте відчувати ревнощі, вимога уваги, нерозуміння – пора зупинитися.

Нагадаємо, тим, хто до сих пір ламає голову, як зрозуміти чоловіка в ліжку Факти ICTV знайшли відповіді.

Фото: Dreamstime

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

The Beatles
50 років Abbey Road: The Beatles виклали кліп Here Comes the Sun
Безкоштовної комуналки для пенсіонерів не буде – Соколовська
Безкоштовної комуналки для пенсіонерів не буде – Соколовська
опалення
Коли в Україні включать опалення
Від 6 років до повноліття: як у Києві кадетів навчають військовій справі
Від 6 років до повноліття: як у Києві кадетів навчають військовій справі
Зеленський мене виправдав – Трамп про звинувачення у тиску
Зеленський мене виправдав – Трамп про звинувачення у тиску
Землетрус у Стамбулі – десятки постраждалих і сотні пошкоджених будівель
Землетрус у Стамбулі – десятки постраждалих і сотні пошкоджених будівель
Златан Ибрагимович
Наче в Матриці: Ібрагімович запустив новий челлендж
Золотий меч і амфора: на Запоріжжі знайшли поховання скіфського воїна
Золотий меч і амфора: на Запоріжжі знайшли поховання скіфського воїна
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка