Співробітникам кіберполіції, Нацполіціі та СБУ вдалося зупинити діяльність злочинної організації, яка займалася крадіжкою майна в інтернеті.

Аферисти через інтернет заражали вірусом віддаленого доступу комп’ютери нотаріусів та державних службовців. За допомогою вірусу злочинці отримували доступ до державних реєстрів та переоформлювали права власності на нерухомість на користь третіх осіб.

Шахраї розсилали на електронні адреси чиновників листи, в яких знаходився файл зі шкідливим програмним забезпеченням. При його активації вірус інфікував комп’ютер і надавав зловмисникам доступ до електронного цифрового ключа і пароля користувача.

При цьому, всі листи маскувалися: їх відправляли від імені державних установ або використовуючи реальні електронні пошти інфікованих раніше комп’ютерів.

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Щоб не попастися у руки закону, зловмисники проводили махінації у лісосмузі, неподалік від Києва. Там у них був тайник, де зберігалися ноутбук і мобільний телефон, який використовували для забезпечення доступу до інтернету. Вони щоразу використовували різні SIM-карти.

Скільки шкоди завдали аферисти поки не встановлено. Передбачається, що сума може доходити до сотень мільйонів гривень.











Схованка у лісі та одноразові SIM-карти: кіберполіція викрила масштабну аферу / 3 фотографии

До речі, існує декілька правил, як не стати жертвою шахраїв в інтернеті.