27 вересня іменини за православним календарем святкують Івани.
27 вересня православна церква святкує Воздвиження Хреста Господнього. Його відзначають в пам’ять про знахідку хреста, на якому був розіп’ятий Ісус Христос.
Свята в Україні та світі 27 вересня:
- Всесвітній день туризму;
- День машинобудівника.
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Іменини за православним календарем сьогодні святкують Івани.
За католицьким календарем – Адольфи, Амадеї, Елеазари, Гайї, Мірабелли, Урбани, Вінсенти.
Народні прикмети на 27 вересня:
- якщо побачиш птахів, що відлітають, загадуй бажання;
- не можна ходити біля місця, де скоїли вбивство, бо може поплутати нечистий;
- якщо побачили на землі незрозумілі сліди, то не варто їх переходити.
До слова, Факти ICTV публікували календар державних свят України на 2019 рік.