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Факти / Lifestyle

Яке сьогодні свято: іменини 27 вересня

27 вересня іменини за православним календарем святкують Івани.

Яке сьогодні свято

27 вересня православна церква святкує Воздвиження Хреста Господнього. Його відзначають в пам’ять про знахідку хреста, на якому був розіп’ятий Ісус Христос.

Свята в Україні та світі 27 вересня:

  • Всесвітній день туризму;
  • День машинобудівника.

Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік

Іменини за православним календарем сьогодні святкують Івани.

За католицьким календарем – Адольфи, Амадеї, Елеазари, Гайї, Мірабелли, Урбани, Вінсенти.

Народні прикмети на 27 вересня:

  • якщо побачиш птахів, що відлітають, загадуй бажання;
  • не можна ходити біля місця, де скоїли вбивство, бо може поплутати нечистий;
  • якщо побачили на землі незрозумілі сліди, то не варто їх переходити.

До слова, Факти ICTV публікували календар державних свят України на 2019 рік.

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