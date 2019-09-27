З нагоди дня народження Google, Факти ICTV зібрали найцікавіші факти про одну з найбільших компаній у світі.

Компанія Google відзначає 21-річчя. 27 вересня 1998 року Сергій Брін і Ларрі Пейдж зареєстрували компанію Google Inc., домен google.com був зареєстрований 15 вересня 1997 року.

День народження компанії – привід дізнатися найцікавіші факти про Google.

1. У 1997 році Ларрі Пейдж і Сергій Брін хотіли продати Yahoo свою пошукову систему за $1 млн. Однак вони отримали відмову. У 2002 році вже Yahoo забажала придбати Google – за $3 млрд, але Пейдж і Брін відмовили

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2. Спочатку Google називалася BackRub.

Google – це математичний термін googol, який означає число, виражене одиницею зі 100 нулів.

3. В офісах Google співробітники можуть безкоштовно харчуватися, користуватися пральною машиною, посудомийкою, душем, телевізором і шафками. А на роботу і з роботи, незалежно від відстані, їх безкоштовно ввезуть на таксі.

4. У 2010 році війська Нікарагуа випадково вторглися в Коста-Ріку, орієнтувавшись неправильно складеною картою на сервісі Google Maps.

5. Траву на території компанії Google стрижуть кози, яких привозять раз на тиждень. Так співробітникам не заважає шум газонокосарок і не забруднюється повітря.

Раніше Факти ICTV писали, що пошукова система Google випустила дудл з нагоди свого Дня народження.