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Факти / Lifestyle

Гороскоп на сьогодні, 28 вересня

Яким буде 28 вересня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

гороскоп

28 вересня бажано особливу увагу приділити харчуванню, важливо прислухатися до свого організму при виборі – що і в який час з’їсти.

День сприятливий для дій, спрямованих на служіння та допомогу іншим, ніж на задоволення лише своїх потреб.

Читайте: Гороскоп на тиждень з 23 до 29 вересня

Сильні фізичні навантаження небажані, знайдіть час для відпочинку.

Несприятливо: надягання нового одягу і прикрас, початок поїздок та подорожей, брати чи давати гроші в борг, підстригання нігтів, стрижка волосся.

До слова, Факти ICTV публікували гороскоп на вересень 2019 року для всіх знаків зодіаку.

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