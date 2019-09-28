Яким буде 28 вересня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

28 вересня бажано особливу увагу приділити харчуванню, важливо прислухатися до свого організму при виборі – що і в який час з’їсти.

День сприятливий для дій, спрямованих на служіння та допомогу іншим, ніж на задоволення лише своїх потреб.

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Сильні фізичні навантаження небажані, знайдіть час для відпочинку.

Несприятливо: надягання нового одягу і прикрас, початок поїздок та подорожей, брати чи давати гроші в борг, підстригання нігтів, стрижка волосся.

До слова, Факти ICTV публікували гороскоп на вересень 2019 року для всіх знаків зодіаку.