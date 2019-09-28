Що можна і заборонено брати з собою у ручній поклажі Wizz Air, а також ціни – у матеріалі Фактов ICTV.

Що можна взяти з собою у салон літака, а що категорично заборонено – правила Wizz Air для ручної поклажі 2019.

Габарити багажу

Максимально допустимі розміри ручної поклажі – 40 x 30 x 20 см, вага 10 кг. Вона повинна бути розміщена під сидінням. Це базовий пакет послуг BASIC.

Можна обрати інший тариф – WIZZ GO або WIZZ PLUS.

Також ви можете оплатити послугу WIZZ Priority. Вона дає можливість безкоштовно брати на борт ручну поклажу (максимальні розміри 40 x 30 x 20 см) і додаткову валізу на колесах (максимальні розміри 55 x 40 x 23 см). Послугу можна придбати окремо або разом з пакетом WIZZ Privilege Pass, WIZZ GO або WIZZ Plus.

Що можна брати у салон безкоштовно

пальто або ковдру;

мобільний телефон;

книги та журнали для читання під час польоту;

для дітей до двох років: дитяче харчування на час польоту і дитячу коляску;

милиці для пасажирів з обмеженими фізичними можливостями.

Також в якості ручної поклажі можна брати з собою товари, куплені в аеропорту після проходження процедури огляду.

Що не можна перевозити

Wizz Air не дозволяє брати на борт домашніх тварин, крім собак-поводирів. Не забудьте взяти з собою проїзні документи на тварину. Вони повинні бути оформлені відповідно до вимог законодавства країн, які ви збираєтеся відвідати.

Не можна брати на борт також музичні інструменти, якщо їхня довжина перевищує 80 см. Решта розмірів футляра не повинні перевищувати 40×23 см.

Рідини допускаються до перевезення на борту тільки в ємностях об’ємом не більше 100 мл, при цьому загальний обсяг не повинен перевищувати 1 л. Ємності повинні бути упаковані у прозорий поліетиленовий пакет розміром 20 х 20 см, який щільно закривається.

Пам’ятайте, що ваш багаж перевірять в аеропорту!

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Ціна

Багаж можна зареєструвати окремо за додаткову плату. Ціна коливається від 9 до 27 євро за валізу вагою до 10 кг, від 14 до 70 євро – до 20 кг і від 19 до 86 євро – за багаж до 32 кг у залежності від напрямку, дати подорожі та місця реєстрації.

Дешевше можна придбати багаж онлайн разом з квитком.

Нагадаємо, що лоукост Wizz Air підвищив вартість на реєстрований багаж та послуги пріоритетної посадки.