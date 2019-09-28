В останній день вересня православні українці вшановують пам’ять святих мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії, які постраждали за християнську віру.

30 вересня – свято Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії. Про історію, традиції, заборони та прикмети, з ним пов’язані, читайте на Фактах ICTV.

За що цих жінок зарахували до лику святих

Ці мучениці жили в II столітті у Римі, де в той час практично всі були язичниками, але Віра, Надія, Любов та їхня мати Софія були дуже вірними християнками. Софія навіть назвала своїх дочок іменами трьох християнських чеснот і виховувала їх в любові до Господа.

Дізнавшись про них, імператор Адріан (117-138 рр.) спробував змусити їх поклонятися богині Артеміді, але вони залишалися непохитними. Імператор піддав дочок Софії жорстоким тортурам, але вони дивним чином залишалися неушкодженими, і тоді їх стратили на очах у матері.

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У день смерті Вірі було 12 років, Надії – 10, а Любові – 9. Дівчат поховали на високому місці за містом. Три дні свята Софія, не відходячи, сиділа коло могили дочок і там же померла. Віруючі поховали тіло святої на тому ж місці. За це християнська церква зарахувала їх до лику святих. Їхні мощі з 777 року покояться в Ельзасі, в церкві міста Ешо, неподалік від Страсбурга (Франція).

Традиції та заборони

У день Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії жінки колись починали ранок голосним плачем, яким віддавали пам’ять загиблим святим. А цей плач вважався оберегом для сім’ї на цілий рік.

30 вересня жінкам не можна нічого робити по дому.

Також у цей день не можна було влаштовувати ніяких гулянь. Категорично забороняється проводити вінчання і весілля.

Прикмети на Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії

Якщо полетять журавлі 30 вересня – на Покрову (14 жовтня) буде сильний мороз, а ні, то зима прийде пізніше.

Зазвичай 30 вересня буває перший серйозний заморозок.

Якщо ж у цей день гроза і грім – осінь буде дуже довгою, але теплою.

До слова, Факти ICTV публікували календар державних свят України на 2019 рік.

Фото: foma.ru