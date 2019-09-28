28 вересня іменини святкують Віссаріон, Герасим, Іван, Йосип, Макар, Максим, Микита, Порфирій, Степан, Стефан, Федот та Марта.

День ангела 28 вересня відзначають Віссаріон, Герасим, Іван, Йосип, Макар, Максим, Микита, Порфирій, Степан, Стефан, Федот та Марта.

У цей день церква вшановує пам’ять святого Микити Готського, який жив приблизно в IV столітті неподалік Дунаю.

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У народі він мав різні назви – день Гусаря, Микити Гусепролета або Гусятника.

28 вересня починали забивати гусей, з чим і пов’язане назва свята.

А ще дикі гуси відлітають у теплі краї.

Народні прикмети на 28 вересня:

Гусак полощеться у воді – до потепління.

Якщо гусак стоїть над калюжею, піднявши одну ногу – буде мороз.

Дикі гуси летять на південь – скоро буде похолодання.

Гуси часто сідають на землю, а шпаки поки що не збираються відлітати – осінь буде сухою й теплою.

Холодний вітер 28 вересня – літо буде теплим.

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят на 2019 рік.