Яким буде 29 вересня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Сьогодні можна займатися плануванням на найближче майбутнє, але не варто щось починати.

День сприяє відпочинку і накопиченню сил.

Приділіть увагу своєму дому, подбайте про чистоту і затишок.

Сприятливий час для будь-яких оздоровчих процедур, виснажливі фізичні навантаження протипоказані.

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Соціальні контакти краще звести до мінімуму, а великі фінансові угоди та придбання бажано перенести на інший день.

Сприятливо: надягання нового одягу та прикрас, стрижка волосся.

Несприятливо: брати і давати гроші в борг.

До слова, Факти ICTV публікували гороскоп на жовтень 2019 року для всіх знаків зодіаку.