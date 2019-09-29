5 правил відносин без зобов’язань. Як завести дружбу і секс, дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

5 правил сексу по дружбі:

1. Пливіть за течією. Секс по дружбі не терпить обмежень. Не варто відносинах без зобов’язань встановлювати правил і рамок.

2. Не дозволяй свому життю обертатися навколо партнера. При таких відносинах ви цілком можете спілкуватися, фліртувати з протилежною статтю. Не підлаштовувайте свій звичний спосіб життя під друга по сексу.

3. Плануйте зустрічі. Такі відносини не повинні бути обмежені тільки заняттям любов’ю. Зустрічайтеся для походу в кіно або театр, вечеряйте в кафе. У вас з партнером повинні бути спільні інтереси. Намагайтеся заздалегідь визначити формат зустрічей, щоб відносини вам не набридли.

Читайте: 5 найнебезпечніших позицій в сексі

4. Переконайся, що зустрічі приносять задоволення. Секс по дружбі повинен приносити задоволення. Якщо ви відчуваєте, що вам або вашому партнерові зустрічі більше не приносять насолоду, то варто припинити спілкування в такому форматі.

5. Вам повинно бути легко в спілкуванні і круто в ліжку. Легкість – ось головне правило відносин. Якщо починаєте відчувати ревнощі, вимога уваги, нерозуміння – пора зупинитися.

Нагадаємо, тим, хто до сих пір ламає голову, як зрозуміти чоловіка в ліжку Факти ICTV знайшли відповіді.