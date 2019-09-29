29 вересня іменини святкують Віктор, Дорофій, Кипріян, Ренат та Людмила.

День ангела 29 вересня відзначають Віктор, Дорофій, Кипріян, Ренат та Людмила.

У церковному календарі – це день пам’яті святої Євфимії Всехвальної. Вона жила у місті Халкідоні, розташованому на березі Босфору, була дочкою християн – сенатора Філофрона та Феодосії.

У цей час починали стригти овець, вовна яких використовували для виготовлення ковдр та валянок.

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Також тривали так звані капустяні вечірки, коли господині збиралися і робили на зиму заготовки.

Народні прикмети на 29 вересня:

Якщо багато павутиння, а шпаки не поспішають відлітати – осінь буде сухою і затяжною.

Чим тепліше і сухіше буде на Євфимію, тим пізніше настане зима, а сильного холоду можна не боятися.

Листя не падає на Євфимію – морози будуть нескоро.

Листя не падає на Євфимію – морози будуть нескоро. Сухо 29 вересня – до теплої зими.

Грім у цей день – до зими без снігу.

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят на 2019 рік.