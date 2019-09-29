Як освіжити свій повсякденний шкільний образ за допомогою зачіски? Факти ICTV знайшли безліч варіантів спеціально для тебе.

Зачіски для школи – чудовий варіант проявити свою індивідуальність. Шкільні вчителі часто забороняють ходити з розпущеним волоссям на уроки. До того ж — це не зовсім зручно.

Ми підібрали кілька зачісок для різних типів волосся. Вони допоможуть не тільки прибрати пасма з обличчя, а й доповнять твій образ.

Більшість з них прості, і ти впораєшся сама, але, за необхідності, можеш попросити маму або подругу допомогти тобі.

Інвентар:

гребінець,

широкі резинки,

маленькі силіконові резиночки,

невидимки,

шпильки.

Коротке волосся

Так, з каре ти не заплетеш собі косу. Але для такої довжини теж існує багато цікавих варіантів плетіння.



















Зачіски в школу 2019: луки з коротким та довгим волоссям / 5 фотографий

Середнє та довге волосся

Порада. Довге волосся часто заплутується після сну. Використовуй спрей для легкого розчісування. Він не тільки заощадить твій час вранці, але й додасть волоссю блиску.































Зачіски в школу 2019: луки з коротким та довгим волоссям / 8 фотографий

Кучеряве волосся

Багато власниць кучерявого волосся намагаються зробити їх більш слухняними та користуються вирівнювачами.

Але не варто зловживати цим, адже через вплив температур волосся може втратити об’єм, стати сухим та ламким.

Краще зібрати кучеряві локони в мальвінку або невелику гульку.



















Зачіски в школу 2019: луки з коротким та довгим волоссям / 5 фотографий

Топ-3 трендові аксесуари для волосся 2019, які доповнять твій шкільний лук:

1. Хустка. Дизайнери рекомендують вплітати її у хвіст або намотувати на високий пучок.

2. Масивний обруч. Добре виглядає із проділом посередині та низьким хвостом. А у поєднанні зі діловим жакетом додасть образу жіночності.

3. Великі заколки. З ними легко не тільки прибирати волосся від обличчя, але й залишатися на одній модній хвилі зі знаменитостями. Цей тренд уже оцінили: Кендалл Дженнер, Кеті Перрі, Кара Делевінь та інші.

Варіанти із перлинами та масивними стразами радимо обійти стороною, адже вони вже віджили своє у світі моди.

Фото: Whair.ru, 24hair.ru, Единственная