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Факти / Lifestyle

Зона 51: Маск заявив, що інопланетян не існує

Ілон Маск під час виступу на пусковому комплексі SpaceX в Техасі сказав, що немає ознак існування інопланетян.

Зона 51: Маск заявив, що інопланетян не існує

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що, ймовірно, інше життя десь й існує, але за увесь час роботи він не знайшов ознак, які б підтверджували існування інопланетян

– Ми не бачили жодних ознак, інакше я б про це знав, – зазначив Маск.

Він також згадав популярний жарт про так звану Зону-51, де, на думку прихильників теорій змови, військові ховають докази існування інопланетян.

Також Ілон Маск зазначив, що SpaceX планує вивести корабель Starship на орбіту протягом шести місяців.

– Це прозвучить божевільно, але, думаю, ми хочемо досягти орбіти менше ніж за шість місяців, – сказав Маск.

Читайте: Маск розповів про майбутнє людей і штучного інтелекту

До слова, ракета-носій Falcon компанії SpaceX вивела на орбіту ізраїльський супутник, щоб розширити доступ до інтернету.

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