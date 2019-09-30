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Астрономи відкрили 21 зірку, яка може вказувати на існування інопланетян

Астрономи відкрили 21 зірку, яка дивними чином здатна змінювати свою яскравість.

космос

Серед 21 відкритої зірки 15 об’єктів схожі на зірку Таббі (KIC 8462852).

Решта шість зірок змінюють свою яскравість ще швидше.

Дослідження, яке допомогло виявити 21 зірку, проводилося астрономами з університету Небраски-Лінкольна.

Вони вивчали дані за 1999-2000 роки, щоб знайти об’єкти, які нагадували би зірку Таббі.

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До слова, відкриття мерехтіння зірки Таббі, за однією з версій, вказує на те, що високорозвинена позаземна цивілізація збудувала для акумулювання енергії своєї зорі гігантські об’єкти.

Тому її називають зіркою інопланетян.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск повідомив, що інопланетян не існує.

Джерело: Science Alert

Фото: Dreamstime

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