В Україні День вчителя 2019 відзначають 6 жовтня. З цієї нагоди Факти ICTV створили святкові привітання в картинках.
День вчителя в Україні відзначають у першу неділю жовтня, у 2019 році свято випадає на 6 жовтня.
Оскільки це вихідний день, вітають вчителів напередодні в п’ятницю або в понеділок.
До слова, Всесвітній день вчителя завжди відзначають 5 жовтня.
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У День вчителя школярі виявляють свою креативність та обирають різні способи, щоб привітати улюблених викладачів.
З цієї нагоди Факти ICTV створили оригінальні привітання в картинках з Днем вчителя.
День вчителя в Україні – привітання в картинках / 5 фотографий
Раніше Факти ICTV склали для вас календар державних свят на 2019 рік.
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