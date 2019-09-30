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Факти / Lifestyle

День вчителя в Україні – привітання в картинках

В Україні День вчителя 2019 відзначають 6 жовтня. З цієї нагоди Факти ICTV створили святкові привітання в картинках.

день учителя 2019

День вчителя в Україні відзначають у першу неділю жовтня, у 2019 році свято випадає на 6 жовтня.

Оскільки це вихідний день, вітають вчителів напередодні в п’ятницю або в понеділок.

До слова, Всесвітній день вчителя завжди відзначають 5 жовтня.

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У День вчителя школярі виявляють свою креативність та обирають різні способи, щоб привітати улюблених викладачів.

З цієї нагоди Факти ICTV створили оригінальні привітання в картинках з Днем вчителя.

  • День вчителя в Україні
  • День вчителя в Україні
  • День вчителя в Україні
  • День вчителя в Україні
  • День вчителя в Україні
  • День вчителя в Україні
  • День вчителя в Україні
  • День вчителя в Україні
  • День вчителя в Україні
  • День вчителя в Україні
День вчителя в Україні – привітання в картинках / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV  склали для вас календар державних свят на 2019 рік.

Фото: Dreamstime, Unsplash

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