День Віри, Надії, Любові та матері їх Софії православні християни відзначають 30 вересня. Привітання у віршах зі святом зібрали Факти ICTV.
Святі мучениці Віра, Надія, Любов і мати їхня Софія постраждали за християнську віру.
Коли до влади дійшли чутки про християнську сім’ю, то жінку та її дітей схопили. Римський імператор Адріан вимагав у них відректися від віри і принести жертву язичницьким богам, однак вони відмовилися.
Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік
Тоді за наказом імператора дівчаток піддали жорстоким тортурам, а Софію змусили спостерігати за муками доньок.
Вона померла наступного дня біля їхньої могили.
Привітання з Днем Віри, Надії, Любові зібрали Факти ICTV.
Найкращі вітання з днем ангела Віри,
Здоров’ячка, радості, щастя без міри,
Хай доля завжди тобі усміхається,
Усе, що задумала, завжди збувається!
***
Вітаю з іменинами Надії,
Бажаю хай здійсняться твої мрії,
Чого не вистачає – хай прибуде,
Нехай в житті усе, що треба, буде!
У домі хай поселиться достаток,
Хай в вазу ставить хтось завжди букет ромашок,
Хай буде добра доля та кохання,
Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!
***
В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай Любові помагає,
Ангел покровитель!
***
Вітаю тебе, квіточко, з Днем Ангела Софії,
Нехай здійсняться сьогодні заповітні мрії,
Всі бажання та надії, щирі сподівання,
Хай у серденьку твоєму палає кохання!
***
Вітаючи Тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з Тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм Тобі дарує.
***
Хай Ангел-Хранитель вночі
Запалить Вам три свічі…
Перша свіча – за Віру,
вірте і будьте щасливі,
Друга свіча за надію,
з нею сповняться мрії,
Третя свіча -за любов,
Даруйте її знов і знов!
До слова, раніше Факти ICTV публікували церковний календар свят на жовтень.