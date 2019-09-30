День Віри, Надії, Любові та матері їх Софії православні християни відзначають 30 вересня. Привітання у віршах зі святом зібрали Факти ICTV.

Святі мучениці Віра, Надія, Любов і мати їхня Софія постраждали за християнську віру.

Коли до влади дійшли чутки про християнську сім’ю, то жінку та її дітей схопили. Римський імператор Адріан вимагав у них відректися від віри і принести жертву язичницьким богам, однак вони відмовилися.

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Тоді за наказом імператора дівчаток піддали жорстоким тортурам, а Софію змусили спостерігати за муками доньок.

Вона померла наступного дня біля їхньої могили.

Привітання з Днем Віри, Надії, Любові зібрали Факти ICTV.

Найкращі вітання з днем ангела Віри,

Здоров’ячка, радості, щастя без міри,

Хай доля завжди тобі усміхається,

Усе, що задумала, завжди збувається!

***

Вітаю з іменинами Надії,

Бажаю хай здійсняться твої мрії,

Чого не вистачає – хай прибуде,

Нехай в житті усе, що треба, буде!

У домі хай поселиться достаток,

Хай в вазу ставить хтось завжди букет ромашок,

Хай буде добра доля та кохання,

Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!

***

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай Любові помагає,

Ангел покровитель!

***

Вітаю тебе, квіточко, з Днем Ангела Софії,

Нехай здійсняться сьогодні заповітні мрії,

Всі бажання та надії, щирі сподівання,

Хай у серденьку твоєму палає кохання!

***

Вітаючи Тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з Тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм Тобі дарує.

***

Хай Ангел-Хранитель вночі

Запалить Вам три свічі…

Перша свіча – за Віру,

вірте і будьте щасливі,

Друга свіча за надію,

з нею сповняться мрії,

Третя свіча -за любов,

Даруйте її знов і знов!

До слова, раніше Факти ICTV публікували церковний календар свят на жовтень.