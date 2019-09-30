З нагоди Дня Віри, Надії та Любові Факти ICTV створили привітання в листівках.

День пам’яті святих Віри, Надії, Любові та матері їх Софії щорічно відзначається 30 вересня. У 2019 році він припадає на понеділок.

Нагадаємо, трьох дочок Софії вбили за наказом римського імператора Адріана на її очах через відмову відректися від християнства. Убита горем мати також померла через два дні біля могил своїх дітей.

Це свято ще називається в народі вселенськими жіночими іменинами чи бабиним святом. У цей день вранці жінки голосно плакали, віддаючи данину пам’яті Софії.

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Наші предки вірили, що якщо в цей день добре виплакатися, то потім весь рік нічого поганого вже не станеться.

Крім того, в цей день всі жінки з іменами – Віра, Надія, Любов, Софія – святкують свої іменини і приймають привітання з днем ​​ангела.

З цього приводу Факти ICTV створили привітання в листівках з Днем Віри, Надії та Любові.















День Віри, Надії та Любові – привітання в картинках / 4 фотографии

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