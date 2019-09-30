Компанія Google знизила ціни на свої смартфони на $300.
Google знизила ціни на свої смартфони і тепер Google Pixel 3 коштує $500, а Pixel 3 XL – $600.
Ранні моделі Pixel 3a і 3a XL не подешевшали і коштують $400 і $480 відповідно.
Таке зниження цін пов’язують з днем народження компанії – 27 вересня Google виповнився 21 рік.
Читайте: Google Pixel 3 і Pixel 3 XL: характеристики та реакція мережі
Знижка, ймовірно, тимчасова, але все ж дуже щедра.
До слова, анонс нових смартфонів Google Pixel відбудеться вже 15 жовтня.
Раніше в мережі з’явилися офіційні зображення смартфонів OnePlus 7T і OnePlus 7T Pro в сірому і синьому кольорах.
Джерело: Google
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