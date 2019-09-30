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Факти / Lifestyle

Гороскоп на сьогодні, 30 вересня

Яким буде 30 вересня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Гороскоп на сьогодні, 30 вересня

До 14.00 небажані важливі починання, великі покупки та угоди. Для таких подій сприятливіша друга половина дня.

У першій половині акцент краще зробити на створенні затишку в своєму просторі, будь то житло чи офісне приміщення. Можна вирішувати питання оздоровлення, проводити духовні практики.

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Друга половина дня сприяє торговельним операціям. Вельми ефективною може бути рекламна діяльність. У цей продуктивний час добре проявити активність, не сидіти склавши руки.

У комунікаціях, дискусіях і будь-яких діях добре дотримуватися спокійного і гнучкого підходу – тоді все пройде набагато легше і цікавіше. Агресія та конфронтації – не найкраще рішення на цей період.

До слова, Факти ICTV публікували гороскоп на жовтень 2019 року для всіх знаків зодіаку.

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