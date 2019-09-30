Гороскоп на тиждень з 30 вересня до 6 жовтня 2019 року для представників всіх знаків зодіаку – в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Детальний гороскоп на тиждень з 30 вересня до 6 жовтня склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнів

Хороший період для прояву себе у спілкуванні, ви зможете іншим людям дати натхнення і залучити до спільної справи на взаємовигідних умовах. Зараз не час для фізичної активності. Найкраще ви можете себе проявити у розмовному жанрі.

Здатні до активної гармонізації свого оточення, з вами хочуть співпрацювати, у вас бачать сильний потенціал. Якщо готові до партнерських взаємин і візьмете до уваги думку інших людей, то тиждень буде для вас вдалим.

Гороскоп для Тельців

Сприятливий тиждень для особистих справ, зберігаєте стійке положення в матеріальній сфері. Відбуваються цікаві знайомства, деякі з них переростуть у довгі партнерські або дружні взаємини. Зараз ви здатні впливати на думки інших людей, правильно перерозподіляти ресурси і використовувати свої можливості. Гарний час для обговорення довгострокових проектів, вирішення юридичних справ, купівлі дорогих речей, планування сімейного бюджету.

Гороскоп для Близнюків

Можливе отримання важливих новин, проте не таких оптимістичних, як ви очікуєте. Зараз ви здатні вникати в суть речей та істинний сенс слів, тому схильні до похмурих думок. Розмови про фінанси і кредити займають багато часу. Вам можуть повернути борг або ви несподівано для себе знайдете деяку приємну суму, про яку давно забули. Стосунки з навколишніми можуть проходити випробування на міцність, зокрема через фінансові невирішені питання.

Гороскоп для Раків

Ймовірно, обставини складуться так, що ваша впевненість у собі та сила волі піддадуться випробуванням. Успіх залежить від вашої здатності або бажання протистояти чужим вимогам. На роботі можливі неприємності, а в грошових справах тимчасові складнощі. Можливо, ви потрапите в ситуацію, яка змусить вас засумніватися в своїй правоті чи майбутньому успіху вашої роботи. Однак ви здатні досягти цілей, якщо зумієте подолати роздратування та розчарування.

Гороскоп для Левів

Багато роботи, зобов’язань, виконання яких принесе вам гарний прибуток. Завершується багато справ, деякі договори переоформлюються, але є такі проекти, від яких доведеться відмовитися. Якщо ви готові враховувати інтереси та думки інших людей, то партнерські взаємини принесуть вам вигоду і користь, а також приємні романтичні вечори. Ваша творча енергія вимагає прояву, але якщо немає відповідних умов, то ваш поганий настрій може перешкодити вам у справах.

Гороскоп для Дів

У цей період ви дуже емоційні, чим можете здивувати навіть своїх близьких. Паперові справи не приносять задоволення, можливе повернення на доопрацювання. Ваші керівники зараз не особливо до вас прихильні. Можливі перевірки вашої компетентності, та якщо ви знаєте свої прогалини у знаннях, обов’язково потрібно їх заповнити. Не плануйте поїздки. Серйозні переговори не будуть завершені так, як ви припускали, ймовірно, буде потрібно внести деякі зміни.

Гороскоп для Терезів

Хороший період для виступів, презентацій, демонстрації своїх талантів і здібностей. Слушна нагода для оновлення іміджу, гардеробу, інтер’єру. Ви зараз справляєте сильне враження на навколишніх, особливо на осіб протилежної статі. Тому якщо вам хтось подобається, сміливо проявляйте ініціативу, зараз вам неможливо відмовити. Протягом тижня можливі подарунки, невеликі премії, подяки, ви будете в центрі уваги.

Гороскоп для Скорпіонів

Проявляєте пристрасть у всьому, що плануєте. Для всіх справ і занять характерна грунтовність. Ви стаєте активнішими, ніж в інші періоди, проявляєте критичність, підвищена чутливість до образ. Можливі сварки, сильні одномоментні переживання, але зусилля волі допомагає швидко виходити з кризових станів. У коханні та романтичних зустрічах відчувається відтінок драми. Але в сімейних взаєминах відбувається оновлення почуттів, ви переходите на новий рівень довіри один до одного.

Гороскоп для Стрільців

Посилюється оптимізм, що дає схильність перебільшувати свої можливості та сили. Хороший період для вирішення юридичних справ. Проявляється схильність до ризику, вас легко захопити грою, що може призвести до втрат і програшів. У цей час поліпшується самопочуття, що добре позначається на фізичній формі. Зростає потреба в русі, спортивних заняттях, фізичній роботі. Погано переживаються обмеження, особливо дітьми.

Гороскоп для Козерогів

Потрапляєте в ситуації, коли потрібно слідувати чітким вказівкам і давати об’єктивну оцінку того, що відбувається навколо вас. Загострюється почуття честі, обов’язку, відповідальності, самодисципліни, ваша увага спрямована на матеріальний бік справи, але для банківських операцій цей час невдалий. Посилюється прагнення підтримати свій престиж і честь, зберегти бездоганну репутацію. У справах нерідко виникають різні перешкоди, передусім у формі обмежувальних правил і приписів.

Гороскоп для Водоліїв

Зараз ви працюєте на перспективу, тому можливі складнощі з грошима. Період, коли потрібно вкладати, робити рекламу, знайомитися з новими людьми для успіху майбутнього проекту. Постарайтеся не нервувати, зберігайте самовладання і тоді до кінця тижня ви зможете отримати перші позитивні оцінки вашої роботи та відчути впевненість у завтрашньому дні. Цілком ймовірно, що у вашому оточенні є заздрісники, які можуть заважати вам у справах. Єдиний спосіб захистити себе від їх токсичного впливу – припинити з ними щоденне спілкування.

Гороскоп для Риб

Найкраще зосередитися на духовному розвитку. Ваші інстинкти та інтуїція досягнуть дуже високого рівня. За власним вибором або підкоряючись обставинам, ви можете вести усамітнене життя або вступити в активне спілкування з самітниками. Цей час сприятливий для творчих людей і тих, хто йде шляхом духовного розвитку. Випадкова подія може сприяти відкриттю у вас таланту, про який ви навіть не підозрювали.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп на жовтень 2019 для представників всіх знаків зодіаку.