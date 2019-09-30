Які свята будуть у жовтні 2019 року, читайте в матеріалі Фактів ICTV.
У жовтні українців чекає тільки одине офіційне державне свято 14 числа – День захисника України, яке є вихідним.
Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік
14 жовтня випадає на понеділок, тому у нас буде три вихідних дні підряд.
Свята в жовтні:
- 1 жовтня – Міжнародний день людей похилого віку
- 2 жовтня – Міжнародний день ненасильства
- 4 жовтня – Всесвітній тиждень космосу
- 4 жовтня – Всесвітній день тварин
- 5 жовтня – Всесвітній день учителів
- 6 жовтня – День працівників освіти
- 7 жовтня – Міжнародний день лікаря
- 7 жовтня – Міжнародний день архітектора
- 8 жовтня – День юриста
- 9 жовтня – Всесвітній день пошти
- 9 жовтня – День ріелтора
- 10 жовтня – Всесвітній день психічного здоров’я
- 10 жовтня – Дeнь працівників стандартизації та метрології
- 10 жовтня – Європейський день боротьби прoти смертної кари
- 12 жовтня – День кадрового працівника
- 13 жовтня – День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби
- 13 жовтня – День художника
- 14 жовтня – День захисника України
- 14 жовтня – День українського козацтва
- 15 жовтня – Всесвітній день сільської жінки
- 15 жовтня – Міжнародний день білої тростини
- 16 жовтня – Всесвітній день продовольства
- 16 жовтня – День анестезіолога
- 17 жовтня – Міжнародний день боротьби зa ліквідацію злиднів
- 17 жовтня – Міжнародний день кредитних спілок
- 19 жовтня – Дeнь працівників целюлозно-паперової промисловості
- 20 жовтня – Всеукраїнський день боротьби прoти захворювання молочної залози на рак
- 20 жовтня – День працівників харчової промисловості
- 23 жовтня – День працівників реклами
- 24 жовтня – Всесвітній день інформації про розвиток
- 24 жовтня – День Організації Об’єднаних Націй
- 25 жовтня – День маркетолога
- 27 жовтня – День автомобіліста
- 28 жовтня – День визволення України від нацистських загарбників
- 29 жовтня – День працівників служби позавідомчої охорони
- 31 жовтня – Міжнародний день Чорного моря
Раніше Факти ICTV склали для вас календар державних свят на 2019 рік.