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Факти / Lifestyle

Найпопулярніші пісні в караоке – топ-10

Пісня гурту KAZKA чи Світлани Лободи, що співають чоловіки та жінки у караоке і яким виконавцям надають перевагу. Топ-10 найкращих пісень в караоке зібрали для вас Факти ICTV.

Найпопулярніші пісні в караоке – топ-10

Караоке часто стає місцем відпочинку, куди приходять випити келих вина і заспівати кілька хітів. Факти ICTV зібрали для вас кращі пісні, які найчастіше співають у караоке.

Топ-10 популярних пісень в караоке

  • Олег Винник – Вовчиця

  • Григорій Лепс – Рюмка водки на столе

  • Плач Єремії – Вона

  • Світлана Лобода – К черту любовь

  • KAZKA — Плакала

  • Філіп Кіркоров – Цвет настроения синий

  • Бумбокс – Вахтерам

  • Олег Винник – Ніно

  • Наталі – О Боже, какой мужчина

  • Жуки – Батарейка

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Влітку прихильників поспівати у караоке стає все більше, тому побачимо як зміняться пріоритети до осені.

Нагадаємо, український гурт KAZKA випустив перший сингл з нового альбому Nirvana під назвою Пісня сміливих дівчат.

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