Пісня гурту KAZKA чи Світлани Лободи, що співають чоловіки та жінки у караоке і яким виконавцям надають перевагу. Топ-10 найкращих пісень в караоке зібрали для вас Факти ICTV.
Караоке часто стає місцем відпочинку, куди приходять випити келих вина і заспівати кілька хітів. Факти ICTV зібрали для вас кращі пісні, які найчастіше співають у караоке.
Топ-10 популярних пісень в караоке
- Олег Винник – Вовчиця
- Григорій Лепс – Рюмка водки на столе
- Плач Єремії – Вона
- Світлана Лобода – К черту любовь
- KAZKA — Плакала
- Філіп Кіркоров – Цвет настроения синий
- Бумбокс – Вахтерам
- Олег Винник – Ніно
- Наталі – О Боже, какой мужчина
- Жуки – Батарейка
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Влітку прихильників поспівати у караоке стає все більше, тому побачимо як зміняться пріоритети до осені.
Нагадаємо, український гурт KAZKA випустив перший сингл з нового альбому Nirvana під назвою Пісня сміливих дівчат.