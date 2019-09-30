У 2019 році День вчителя в Україні відзначають 6 жовтня. Як привітати з професійним святом класного керівника – найкращі ідеї подарунків від Фактів ICTV.

День вчителя, який в Україні відзначають у першу неділю жовтня, в 2019 році припадає на 6 число. Щороку задовго до свята перед батьками та дітьми виникає питання – що подарувати класному керівнику.

Це не просто вчитель, а людина, яка проводить дуже багато часу з вашими дітьми в школі. Підтримати теплі та довірливі стосунки можна, правильно вибравши подарунок.

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Він повинен виражати ставлення до наставника всього класу, тому не варто завалювати його квітами та говорити банальні слова подяки.

Свято або поїздка

Що може ще більше зблизити та налагодити контакт класного керівника та учнів – лише спільне дозвілля.

Це може бути просто чаювання після уроків з красивим тортом, зробленим на замовлення, похід у кінотеатр, театр, цирк, на виставку, до музею або ж поїздка, наприклад, в Карпати, до Львова – куди всі разом давно мріяли поїхати.

Доповненням до свята чи поїздки може бути невеликий сувенір, який зігріє душу та залишить приємні спогади на довгі роки:

Годинник із зображенням всього класу (можна зробити власноруч – для цього знадобиться лише годинниковий механізм та фото). Дошка для нотаток, на якій вивішуються розклад та різні оголошення в класі. Флешка, книга, органайзер, набір ручок, оригінальні закладки та інші корисні дрібниці. Набір саморобного шоколаду або іменні солодощі. Позитивна чашка з оригінальним написом. Подарунковий сертифікат на масаж – щоб учитель розслабився трохи після напружених буднів у школі. 😀 Букет теж ніхто не відміняв, але нехай він буде оригінальним – наприклад, з солодощів або мила ручної роботи. Подарункові бокси, куди можна покласти багато приємних дрібниць (чай, кава, солодощі, чашку, книги, канцелярію тощо).































Подарунки класному керівнику на День вчителя 2019 – найкращі ідеї / 8 фотографий

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