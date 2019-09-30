У багатьох областях України 30 вересня пройдуть дощі, однак на півдні очікується сонячна і тепла погода.
У західних областях 30 вересня оголосили штормове попередження. Пориви вітру досягнуть 15-20 м/с. На високогір’ї Карпат прогнозуються сильніші пориви – до 25-30 м/с.
На півночі також дощитиме. Температура вдень 19°…22°, а вночі 9°…13°.
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У центральній та східній частині України буде хмарно з проясненнями. Повітря прогріється до 22° вдень та 12° вночі.
На півдні також очікується хмарна погода з проясненнями. Стовпчики термометрів піднімуться до 24° вдень та 14° вночі.
До слова, Факти ICTV писали про те, яка погода очікується восени 2019 року.
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