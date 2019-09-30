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Вихідні у жовтні 2019: скільки днів відпочиватимуть українці

У жовтні українці загалом матимуть дев’ять вихідних, серед них – День захисника України, яке є офіційним державним святом.

Вихідні у жовтні

Жовтень принесе один додатковий вихідний на День захисника України, 14 жовтня.

У православному календарі це також велике свято – Покрова Пресвятої Богородиці.

У 2019 році він припадає на понеділок, тому українці відпочиватимуть три дні поспіль – 12, 13 та 14 жовтня.

Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік

Загалом у жовтні 31 день, серед них – дев’ять вихідних та 22 робочих.

До слова, Факти ICTV також склали для вас календар державних свят на 2019 рік.

Фото: Pixabay

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