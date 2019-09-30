Розведіть 1-2 столові ложки соди в 500 мл води і поставте розчин на вогонь. Коли вода закипить, опустіть в неї срібло і шматочок звичайної харчової фольги. Через 10-15 хвилин срібло буде блищати, як нове.

Замість соди можна використовувати сіль в пропорціях 1 ч. л. на 200 мл води. Однак тоді срібло доведеться замочити у розчині на пару годин або прокип’ятити його протягом 10-15 хвилин.

Спирт

Нашатирний спирт – один із найпоширеніших очищувачів срібла. Для приготування розчину знадобиться 2 ложки нашатирного спирту на літр води. Для посилення ефекту можна додати трохи перекису водню і мила. Опустіть срібні вироби в цю суміш на 15 хвилин, а потім протріть їх ворсистою ганчіркою.

Лимонна кислота

Розведіть 100 г лимонної кислоти в 0,5 літра води і поставте розчин на водяну баню. Опустіть туди срібний виріб і шматочок мідного дроту, кип’ятіть 15-30 хвилин, а потім промийте водою.

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Оцет

Підігрійте 6% розчин оцту, змочіть ним м’яку ганчірку і протріть метал.

Зубна паста

Для радикальної чистки срібла знадобиться зубна паста і щітка. Воду краще змішати з нашатирним спиртом і зубним порошком в пропорції 5:2:2. Срібло необхідно протерти цим розчином, а потім промити водою.

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