Простіше простого кинути пельмені в киплячу воду, перемішати, проварити 3-5 хвилин і готово. Але, для того, щоб зварити смачні пельмені, необхідно застосувати декілька хитрощів.

Варимо пельмені за класичним рецептом

Що необхідно:

1 кг пельменів

4 л води

2 ч. л. солі

3 шт. лаврового листа

3-4 шт. чорного перцю горошком

Як варити:

1. У каструлю з водою необхідно покласти лавровий лист, перець, сіль. Все це тримаємо на максимальному вогні і чекаємо закипання.

2. У киплячу воду кидаємо пельмені і відразу перемішуємо. Робити це необхідно протягом усього варіння.

3. Після того, як вони спливуть, зробіть вогонь мінімальним. Варимо 5 хвилин.

4. У готових пельменів тісто має бути м’яким. Перевірити це можна за допомогою вилки.

5. Вийміть пельмені шумівкою, або перекиньте каструлю в дуршлаг.

6. Пересипте пельмені в окрему ємність і додайте вершкове масло.

7. Щоб було смачніше, їжте пельмені зі сметаною або майонезом. Можна додавати різні соуси.

Лайфхаки:

Не кидайте заморожені пельмені у холодну воду – як результат вони злипнуться.

Щоб не чекати довго закипання води – нагрійте воду в чайнику, а потім перелийте в каструлю.

Щоб точно уникнути злипання пельменів – додайте рослинну олію.

Для яскравого смаку – варіть пельмені в бульйоні.

Їсти пельмені необхідно відразу після варіння.

Цікаві факти про пельмені

Назва страви має фінно-угорські корені, перекладається буквально як “хлібне вухо”. З двох слів – пель (вухо) і нянь (хліб) – виходить пельнянь, яке перетворилося на пельмень.

У Китаї пельмені називають цзяоцзи, у народів Середньої Азії і Кавказу теж є схожі страви – манти, хінкалі, пози.

У 2011 році в одному з китайських ресторанів виготовили пельмень вагою 79 кг, він мав довжину 1,2 м і ширину 0,86 м.

У китайців також є цікава традиція, пов’язана з пельменями. На людину, яка з’їла 2 пельмені, чекає подвійна радість, 3, 6, 9 пельменів – щастя, 4, 5 пельмені – багатий і урожайний рік, а ті, хто примудрявся з’їсти 10 пельменів, – везіння у всьому.

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Фото: Kaksdelatpravilno, Povar, Pixabay