30 вересня іменини святкують Віра, Надія, Любов, Софія.

День ангела 30 вересня відзначають Віра, Надія, Любов, Софія.

Згідно з церковним календарем у цей день вшановують пам’ять мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії.

Нагадаємо, трьох дочок Софії вбили за наказом римського імператора Адріана на її очах через відмову відректися від християнства. Убита горем мати також померла через два дні біля могил своїх дітей.

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Наші предки вірили, що якщо в цей день добре виплакатися, то потім весь рік нічого поганого вже не станеться.

Народні прикмети на 29 вересня:

Якщо журавлі відлітають у теплі краї, то на Покров вдарить мороз, а якщо ні, то похолодає вже до кінця жовтня.

Якщо ранок в цей день похмурий, то найближчим часом погода буде хорошою.

Суха погода протягом усього дня – до пізньої зими, дощ – до ранньої весни.

30 вересня підходить для лікування жіночих недуг.

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят на 2019 рік.