Айсберг D28 площею 1,6 тис. кв. км відколовся від шельфового льодовика Еймері в Антарктиді.

За розмірами він майже такий як шотландський острів Скай.

Товщина сягає пости 210 метрів, а вага – близько 315 млрд тонн.

Читайте: Найбільший айсберг на Землі скоро розтане – NASA

За ним будуть ретельно стежити, бо це потенційна загроза океанським судам.

Everyone loves a big berg. Amery finally calves the expected whopper, but it’s not the famous “Loose Tooth” segment. D28 is “the molar compared to a baby tooth” says @helenafricker https://t.co/c2LAsWXtsa Thanks @CopernicusEU & @StefLhermitte. We❤️Sentinel-1 pic.twitter.com/JRv0Dvd06t

— Jonathan Amos (@BBCAmos) September 30, 2019