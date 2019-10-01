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Факти / Lifestyle

315 млрд тонн: від Антарктиди відколовся гігантський айсберг

У Східній Антарктиді від шельфового льодовика Еймері відколовся найбільший за останні 50 років айсберг.

Антарктида

Айсберг D28 площею 1,6 тис. кв. км відколовся від шельфового льодовика Еймері в Антарктиді.

За розмірами він майже такий як шотландський острів Скай.

Товщина сягає пости 210 метрів, а вага – близько 315 млрд тонн.

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За ним будуть ретельно стежити, бо це потенційна загроза океанським судам.

 

Востаннє від льодовика Еймері великий айсберг відколюються на початку 1960-х. Той айсберг мав площу 9 тис. кв. км.

Вчені не пов’язують відколення льодовика з глобальним потеплінням, оскільки супутникові знімки за останні 30 років показують, що Еймері залишається в рівноважному стані, незважаючи на активне танення його поверхні влітку.

Нагадаємо, влітку 2018 року від Гренландії відколовся айсберг розміром з ціле місто.

Джерело: ВВС

Фото: Pixabay

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