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Факти / Lifestyle

5 пісень про осінь, які допоможуть вибратися з депресії

Непомітно розпочався вже другий місяць осені, тому все частіше можна почути скарги на осінню депресію. 5 пісень про осінь, які допоможуть вибратися з депресії, підготували Факти ICTV.

пісні про осінь

Осінь – це не тільки час для прогулянок у парках, жовтого листя, теплого чаю і читання книг, а ще й справжній розпал депресій.

Психологи відзначають, що останнім часом осіння депресія змістилася з вересня на жовтень.

На це впливає багато факторів. У людей  закінчуються відпустки, розпочинається навчання, робота або усе разом – робота і навчання.

Крім того, надворі різко змінюється погода, прискорюється ритм, світловий день  зменшується і, як наслідок, напруга збільшується.

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Пісні про осінь допоможуть розвіяти сезонну меланхолію та хандру і додадуть сил і бажання радіти осені і будь-якій погоді за вікном.

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Листопад

Океан Ельзи – Осінь

KOZAK SYSTEM – У осені очі твої

Фіолет – Осінь

Один в каное – Дощі

До слова, раніше Факти ICTV підготували для вас топ-100 треків для авто.

Фото: Dreamstime

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