Call of Duty: Mobile стала доступна для пристроїв на Android, iOS і iPadOS

Гра Call of Duty: Mobile тепер доступна для пристроїв на Android, iOS та iPadOS. Глобальну версію офіційно представила компанія Activision.

Користувачі з пристроями від Apple можуть встановити гру, починаючи від iPhone 7 і iOS 9. У мінімальних вимогах значиться Android версії 4.3 з двоядерним процесором і від 1,5 ГБ ОЗУ

Проект поєднав кілька елементів попередників, у тому числі Modern Warfare і Black Ops. Шанувальники серії побачать класичні карти, персонажів і зброю.

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На старті доступна популярна королівська битва. Розробники обіцяють найближчим часом додати режим зомбі.

Встановити гру можна у Google Play і App Store.

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