PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Call of Duty: Mobile тепер доступна на Android, iOS і iPadOS

Call of Duty: Mobile стала доступна для пристроїв на Android, iOS і iPadOS

Call of Duty: Mobile тепер доступна на Android, iOS і iPadOS

Гра Call of Duty: Mobile тепер доступна для пристроїв на Android, iOS та iPadOS. Глобальну версію офіційно представила компанія Activision.

Користувачі з пристроями від Apple можуть встановити гру, починаючи від iPhone 7 і iOS 9. У мінімальних вимогах значиться Android версії 4.3 з двоядерним процесором і від 1,5 ГБ ОЗУ

Проект поєднав кілька елементів попередників, у тому числі Modern Warfare і Black Ops. Шанувальники серії побачать класичні карти, персонажів і зброю.

Читайте: The Last of Us Part II – названо дату виходу очікуваного ексклюзиву PlayStation

На старті доступна популярна королівська битва. Розробники обіцяють найближчим часом додати режим зомбі.

Встановити гру можна у Google Play і App Store.

До речі, Факти ICTV писали про найкращі відеоігри жовтня 2019.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка