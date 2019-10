У 2019 році жовтень принесе геймерам величезну кількість нових релізів і перевипусків на різні ігрові платформи.

Факти ICTV розкажуть вам про п’ять найпомітніших відеоігор жовтня 2019 року, однак не варто забувати, що це лише мала частка того, чим порадують гравців цього місяця.

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Наступна частина тактичних шутерів Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint перенесе гравців у 2023 рік на острів Аврора, де проводяться випробування передових дронів компанії Skell Technology.

Гравці візьмуть на себе роль одного з членів спецзагону Ghost (Привид), який відправили розслідувати можливу причетність компанії до серії вбивств в США.

Цього разу Привидів чекає нелегке завдання: виступити в меншості проти Коула Ді Волкера, якого грає Джон Бернтал. Ворог – колишній член спецзагону, який знає про його роботу все. А його найманці спеціально натреновані для протистояння будь-якому супротивникові.

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint розрахований як на проходження одному, так і спільну гру до чотирьох людей у ​​відкритому світі.

Тактична складова відеогри стане ще більшою, адже тепер через влучання кулі персонаж може втратити можливість швидко пересуватися або нормально оперувати зброєю. А в арсеналі гравців з’явилося багато нових прийомів, серед яких можливість злитися з оточенням за допомогою маскування.

На виході можна буде зіграти за чотири класи, проте Ubisoft обіцяє додавати більше видів оперативників протягом наступних років.

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint виглядає як прекрасне продовження серії, в якому командна робота і планування гратимуть ще більшу роль.

Дата виходу: 4 жовтня

Платформи: PlayStation 4, Xbox One, ПК

Concrete Genie

Чарівна історія про хлопчика-художника Concrete Genie загляне в жовтні на PlayStation. Гравці візьмуть на себе роль молодого хлопця, який знаходить магічний пензлик і вирушає у подорож, щоб повернути сторінки зі свого блокнота.

Паралельно гравцям доведеться повертати до життя маленьке містечко за допомогою малюнків.

Concrete Genie заохочує креативність, яку геймери виражатимуть, малюючи на стінах будинків, після чого їхні творіння оживатимуть.

Ця механіка є основою гри і за допомогою неї можна буде не просто заповнити фарбами місто, але й вирішувати різні завдання, які виникнуть під час проходження.

Хоча гра і триватиме всього кілька годин, вона обіцяє стати прекрасною чарівною пригодою, на які сьогодні не часто можна натрапити.

Дата виходу: 8 жовтня

Платформи: PlayStation 4

The Outer Worlds

Розробники відеогри Fallout: New Vegas цього місяця порадують гравців дуже дивною, але не менш цікавою фантастичною RPG The Outer Worlds.

Події відеогри розвиваються в альтернативному майбутньому, де великі корпорації почали колонізувати планети, а люди так і рвуться в незвідані світи, щоб побудувати там світле майбутнє.

Гравці візьмуть під контроль одного з колоністів, корабель якого відхилився від курсу і тепер перебуває на краю області колоній.

Головному герою доведеться дізнатися справжню мету корпорацій і їхніх колоній. Відомо, що розробники зробили великий акцент на сюжеті, розвиток якого залежить від рішень гравців.

Геймплей найбільше нагадує серію Fallout, проте з більшим акцентом на елементи Shooter, ніж RPG. В The Outer Worlds з’явиться спеціальний тактичний режим, під час якого можна буде побачити детальну інформацію про ворогів.

Однак недооцінювати RPG-елемент у відеогрі не варто. Головному герою буде доступна велика кількість варіантів розвитку персонажу, які допоможуть зосередитися на можливості чинити розправу над ворогами непомітно, в ближньому бою, або пускати в хід важку зброю.

Також у гравців буде можливість виходити з конфліктних ситуацій без бою, використовуючи харизму головного героя.

У подорож з гравцями зможуть вирушити до двох компаньйонів, у кожного з яких будуть свої здібності та історія.

Загалом можна очікувати, що The Outer Worlds стане прекрасним наступником серії Fallout, якій не вдається “вдало приземлитися” останні кілька років.

Дата виходу: 25 жовтня

Платформи: PlayStation 4, Xbox One, ПК

Luigi’s Mansion 3

На Хеловін 2019 року всім любителям свята і відомих братів-водопровідників вирішили піднести прекрасно-лякливу відеогру Luigi’s Mansion 3.

Цього разу Луїджі вирушає зі своїми друзями на відпочинок, проте готель, в якому зупинився головний герой, виявляється населений примарами.

Щоб врятувати друзів, Луїджі знову озброїться вірним Poltergust і вирушить ловити докучливих привидів.

У третій частині серії гравцям доведеться досліджувати тематичні поверхи величезного готелю, однак тепер кожен з них не буде розбитий на окремі рівні, завдяки чому в геймплеї буде набагато більше свободи.

В арсеналі Луїджі з’явиться багато нових прийомів для полювання на привидів. Крім того, пройти Luigi’s Mansion 3 можна буде разом з друзями. За бажання, для гри в різноманітних режимах можна буде покликати до восьми осіб.

Всім фанатам серії можна очікувати, що третя частина буде більш барвистою, моторошною, але залишиться такою самою прекрасною розвагою для всієї родини.

Дата виходу: 31 жовтня

Платформи: Nintendo Switch

Call of Duty: Modern Warfare

Щорічний реліз серії Call of Duty цього разу принесе гравцям перезапуск сюжету Modern Warfare.

Нова частина обіцяє повернутися до більш тактичного геймплею, не жертвуючи динамічністю, якою відома серія.

Оскільки нова Call of Duty є повним перезапуском серії Modern Warfare, повернеться капітан Прайс, який полюбився багатьом, та інші персонажі.

Подробиці про сюжет невідомі, проте розробники обіцяють, що він буде перетинатися в одиночній грі і мультиплеєрі. Найбільша кількість змін торкнеться саме останнього.

Тепер на одній карті буде присутня більша кількість гравців, а самі поля для битв зроблені таким чином, щоб заохочувати дослідження і командну гру. Тим не менш, не варто чекати, що Call of Duty перетвориться в повільний і розмірений Battlefield.

Повернуться у мультиплеєрі і так звані серії вбивств, які дають різні бонуси гравцям залежно від кількості вбивств за одне життя.

З’явиться в Call of Duty: Modern Warfare і багато нових режимів, серед яких битви два на два, Ground war, розрахований на 100 гравців, і спецоперація.

Останній замінить зомбі-режим, який був стандартом для серії протягом багатьох років. Він також буде доступний ексклюзивно на PlayStation 4 протягом року після виходу відеогри. Тобто до релізу нової частини Call of Duty.

Дата виходу: 25 жовтня

Платформи: PlayStation 4, Xbox One, ПК

