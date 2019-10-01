Під час сексу може виникати нудота. Чому це відбувається – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Через що під час сексу може виникати нудота? Це питання ми переадресували нашому сексологу Оксані Єфремовій.

Переїли

Найочевидніша причина – ви з’їли занадто багато перед сексом. Ситна вечеря або алкоголь з активним сексом не дуже добре поєднуються.

Незручна поза

Нудота може виникнути через незручну позу, у якій є тиск на живіт. Це можуть бути перевернуті позиції у сексі або занадто інтенсивні навантаження.

Сильні емоції

Ще однією причиною нудоти може бути надлишок почуттів та емоцій. Наприклад, від хвилі тривоги або навіть щастя.

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Хвороба

Це може бути симптомом захворювання. Тому якщо нудота повторюється раз у раз, зверніться до гінеколога та пройдіть обстеження. Це допоможе уникнути проблем у майбутньому.

Біль

Нудота може бути реакцією на біль під час сексу. Під час занадто сильного тертя або глибокого проникнення.

До речі, раніше ми писали, чому жінки плачуть після сексу.