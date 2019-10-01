1 жовтня в Україні відзначають День ангела Ірини. Факти ICTV зібрали найкращі привітання для представниць прекрасної статі, які носять ім’я Ірина.
День ангела Ірини відзначається 1 жовтня на честь мучениці Ірини єгипетської, яку до хрещення звали Пенелопа. Спочатку вона була язичницею.
Популярне в Україні ім’я Ірина походить від назви давньогрецької богині Ейрени. Саме слово “іриніс” перекладається, як “спокій, мир”. Жінки, які носять це ім’я, часто випромінюють оптимізм і легко знаходять вихід зі скрутних ситуацій.
Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік
Не забудьте привітати рідних і близьких з днем ангела Ірини.
* * *
Ірочка, бажаю тобі дуже щасливих іменин. Нехай Бог нагородить тебе дивовижними благословеннями сьогодні і дарує щастя завжди.
* * *
Мила моя Іринко,
У день чудовий іменин
Я хочу, щоб щастя спалах
Осяяв би твій світ.
Нехай легко і дуже вірно
Збудеться твоя мрія.
І такою ж незрівнянною
Залишається краса.
* * *
З днем імені мого чудового друга Ірини. Нехай до тебе прийдуть усі речі в цьому світі, які роблять тебе щасливою і приносять мир у твоє життя. Тепер нехай вечірка розпочнеться!
* * *
Ірина, Ви такий чудовий колега і друг, і мені дуже подобається працювати з вами. У день ваших іменин я бажаю вам життя, наповненого щастям і успіхами. Щасливого дня Ірини!
* * *
Ірочка, нехай у день твоїх іменин на тебе чекає більше удачі, ніж у всіх персонажів серіалу Гра престолів разом узятих. З днем ангела, дорога!
До слова, Факти ICTV склали календар свят на 2019 рік – професійних і неофіційних.