1 жовтня в Україні відзначають День ангела Ірини. Факти ICTV зібрали найкращі привітання для представниць прекрасної статі, які носять ім’я Ірина.

День ангела Ірини відзначається 1 жовтня на честь мучениці Ірини єгипетської, яку до хрещення звали Пенелопа. Спочатку вона була язичницею.

Популярне в Україні ім’я Ірина походить від назви давньогрецької богині Ейрени. Саме слово “іриніс” перекладається, як “спокій, мир”. Жінки, які носять це ім’я, часто випромінюють оптимізм і легко знаходять вихід зі скрутних ситуацій.

Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік

Не забудьте привітати рідних і близьких з днем ​​ангела Ірини.

* * *

Ірочка, бажаю тобі дуже щасливих іменин. Нехай Бог нагородить тебе дивовижними благословеннями сьогодні і дарує щастя завжди.

* * *

Мила моя Іринко,

У день чудовий іменин

Я хочу, щоб щастя спалах

Осяяв би твій світ.

Нехай легко і дуже вірно

Збудеться твоя мрія.

І такою ж незрівнянною

Залишається краса.

* * *

З днем ​​імені мого чудового друга Ірини. Нехай до тебе прийдуть усі речі в цьому світі, які роблять тебе щасливою і приносять мир у твоє життя. Тепер нехай вечірка розпочнеться!

* * *

Ірина, Ви такий чудовий колега і друг, і мені дуже подобається працювати з вами. У день ваших іменин я бажаю вам життя, наповненого щастям і успіхами. Щасливого дня Ірини!

* * *

Ірочка, нехай у день твоїх іменин на тебе чекає більше удачі, ніж у всіх персонажів серіалу Гра престолів разом узятих. З днем ​​ангела, дорога!