Гороскоп на жовтень 2019 для представників всіх знаків зодіаку – в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Детальний гороскоп на жовтень склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнів

Протягом жовтня Овнам буде важко ухвалити рішення, проявити ініціативу. Від цього ви відчуватимете незадоволеність.

Можливі сварки з партнерами, деякий тиск з їхнього боку. Уникнути негативного розвитку подій можна, якщо ви готові до компромісів і будете враховувати інтереси інших людей.

Жовтень – місяць спілкування, саме так вам буде легше надихнути людей і залучити до процесу на взаємовигідних умовах.

Гороскоп для Тельців

У жовтні варто бути готовим до змін, особливо після 9 жовтня. Ви можете з користю використовувати потенціал цього періоду, оскільки зараз здатні до внутрішніх трансформацій.

Ви маєте можливість впливати на думки інших людей, якщо не будете замикатися у собі. Ваше завдання – цінувати природне, вникати у суть справ та істинний сенс слів. Тільки тоді ви зможете мобілізувати свої сили і досягти результату.

Гороскоп для Близнюків

На початку жовтня можливі неприємні новини. Зверніться за допомогою і порадою до мудрої людини, старшого у родині.

У другій половині місяця настає період, котрий сприяє успіху у фінансових справах. Вам можуть повернути борг, виплатити премію або вручити подарунок.

Стосунки зараз можуть проходити випробування на міцність, оскільки ви стаєте занадто критичними, не здатні стримати себе у потрібний момент. Головне – не доходьте до крайності у рішеннях і вчинках, тоді все буде добре.

30 і 31 жовтня можлива тимчасова зупинка у справах. Але не варто засмучуватися, через кілька днів все налагодиться.

Гороскоп для Раків

У першу половину місяця не варто ухвалювати важливих рішень, оскільки можна легко припуститися помилки. На роботі можливі сварки і невдоволення, різні труднощі і перешкоди.

Підвищена емоційність та пригніченість можуть нашкодити особистим і діловим взаєминам. Проте якщо ви не будете занадто недовірливим і не станете бурхливо реагувати на те, що відбувається, то друга половина жовтня порадує вас грошовим прибутком або подарунками.

Жовтень – місяць кохання для Раків. Стосунки будуть приносити радість і наповнювати вас, що не може не позначитись на настрої та успіху у роботі.

Гороскоп для Левів

Багато представників знаку Лев можуть бути у поганому настрої через те, що їх зараз не помічають, не роблять знаки уваги.

Зараз все дуже тихо і спокійно, немає відчуття свята, звичайні будні, дім – робота – дім. Якщо вам вдасться зосередитися на роботі, то жовтень може бути дуже продуктивним.

Наприкінці місяця з’являється напруження, схильність до розтрати грошових коштів, що може принести шкоду відносинам з партнерами, а також розлад у родині.

Гороскоп для Дів

Протягом місяця відбуватимуться події, які випробують взаємини з навколишніми. У цей період стаєте проникливими, критичними, нетерпимими.

У другій половині жовтня може розкритися якась інформація, наприклад, випадково дізнаєтесь чийсь секрет або самі розкриєте таємницю.

А загалом жовтень – цікавий для вас місяць, оволодієте новими навичками, познайомитеся з розумними людьми.

Гороскоп для Терезів

До 9 жовтня ви однією лише своєю присутністю здатні залагодити будь-які конфлікти і непорозуміння в оточенні. Може надійти пропозиція щодо співпраці або спільної діяльності.

Хороший період для презентацій, можливий і невеликий прилив грошей завдяки чоловікові або діловому партнерові.

Друга половина жовтня буде трохи напружена. У партнерських відносинах пануватиме нерозуміння, неузгодженість. Все це навіть може спровокувати розрив. Є небезпека матеріальних втрат через партнера.

Краще не проводити у другій половині жовтня важливих переговорів, не ухвалювати угод, рішень, що стосуються спільних справ з партнером.

Гороскоп для Скорпіонів



У перший тиждень жовтня у вашому житті може намітитися застій, а ви будете даремно витрачати сили.

У другій половині жовтня ви станете особливо привабливими для інших людей, зможете вміло ухвалювати великі угоди і проводити переговори.

Гороскоп для Стрільців

Жовтень – вдалий для вас місяць. Зараз на вас очікує благополучне завершення значимих справ і проектів.

Ви отримуєте можливість, бачите перспективи. Жовтень – вдалий час для того, щоб зосередитися на своїх ідеях і привести їх у дію. Хороший період для вирішення важливих ділових питань.

Вдалими виявляться ділові візити, звернення до керівництва, в офіційні структури.

Гороскоп для Козерогів



Перша половина жовтня – не простий для вас період. Завищені вимоги і мінливість настрою можуть принести шкоду особистим і діловим взаєминам. Нерозуміння один одного і необгрунтовані ревнощі, а також непотрібна розтрата грошових коштів стануть причиною напруженої обстановки.

Друга половина жовтня у цілому сприятлива. Зараз планети вимагають від вас активності, мінімум відпочинку. Але це принесе вам реалізацію деяких ваших бажань.

Велике значення для вас мають зараз любовні стосунки.

Наприкінці місяця сприятливий період для відновлення спілкування зі старими знайомими.

Гороскоп для Водоліїв



Перша половина жовтня досить сприятлива. Ви відчуваєте незвичайне творче натхнення. Можливі несподівані знайомства, нові перспективні зв’язки, перетворення дружніх або ділових відносин у романтичні пригоди.

Можливі раптові фінансові надходження, прибуток і подарунки. Ви відчуваєте деяку фінансову свободу.

Направте свою активність і підприємливість на роботу, уникайте конфліктів і претензій до партнера.

У другій половині жовтня ваше марнотратство може призвести до збитків, хоча і несуттєвих. Це складний період, доведеться багато попрацювати.

Гороскоп для Риб



Початок місяця може бути трохи напруженим, з’явиться багато клопот, що призведе до втоми і поганого настрою. Приблизно з 9-10 жовтня ситуація покращиться, з’являться джерела заробітку, взаємовигідні знайомства і ви віднайти відчуття захищеності.

Хороший період для дружнього спілкування, для любові, шлюбу і сімейного життя. Сприятливий час для реорганізації на роботі з метою підвищення продуктивності праці, впровадження передових методів, для переорієнтації на новий вид діяльності.