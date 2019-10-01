Яким буде 1 жовтня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

До 11.25 – вельми продуктивний час, сприятлива активність, не варто сидіти склавши руки. Підходящі заняття – комунікативні, це може бути рекламна діяльність, освітня і учнівська, комерційні проекти, суспільні зв’язки і проекти.

Після полудня є ймовірність більш гострих, різких реакцій на те, що відбувається. Увагу та енергію краще направити на очищення у будь-якій формі. Соціальні контакти у цей час рекомендується знизити і зайнятися фізичною активністю.

Сьогодні будуть на висоті будь-які дисциплінарні заходи.

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Є ймовірність домогтися перемоги в якихось важливих питаннях, у тому числі під час контакту з недоброзичливцями. Емоції добре б замінити на чітку аргументовану позицію – тоді все розгорнеться у вашу сторону і на вашу користь.

Для важливих починань і ухвалення важливих рішень день не підходить.

До речі, Факти ICTV публікували гороскоп на жовтень 2019 року для всіх знаків зодіаку.